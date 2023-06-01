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LGS 2023 saat kaçta, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

LGS 2023 saat kaçta, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

LGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 LGS için gün ve saat bilgisi belli olurken, geçtiğimiz günlerde sınav yerleri de erişime açıldı. 2023 LGS sınav yerleri MEB tarafından erişime açıldı. Öğrenciler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS giriş yerlerini sorgulayabiliyor. Peki, LGS bu hafta mı uygulanacak?

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LGS sınav yerleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS giriş yerleri e-Okul sistemi üzerinden öğreniliyor. Peki, 2023 LGS ne zaman uygulanacak? LGS oturumları saat kaçta başlayacak? İşte 2023 Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili merak edilen detaylar.

LGS 2023 4 Haziran 2023 Pazar günü uygulanacak. Birinci oturum saat 09.30'da ikinci oturum ise 11.30'da yapılacak. Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Sınava girerken hangi belgeler alınmalı?

MEB'in başvuru kılavuzunda adayların kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da, LGS giriş belgelerinde belirtilen binada hazır olmaları gerektiği vurgulanıyor. Öğrencilerin ayrıca yanlarında fotoğraflı ve renkli çıktısı alınmış, okul müdürlüklerinde mühürlenerek onaylatılmış LGS giriş belgeleri ile birlikte, üzerinde T.C kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı ya da geçerlilik süresi devam eden pasaport bulundurmaları şart. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi olması gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

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