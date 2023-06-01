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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası teslim edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Şentop, YSK Başkanı Yener'i makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçlarının ilan edildiğini anımsatan Şentop, bu sonuçlara göre tanzim edilen mazbatayı teslim alacaklarını söyledi. Şentop, "İnşallah yemin töreni öncesinde mazbata Geçici Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilecek." dedi.

Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hızlı bir şekilde, siyasi görüşleri ve kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde süreci başarıyla yürüttükleri için YSK'ye teşekkür eden Şentop, "Türkiye'de seçimler her zaman çok çekişmeli olur ama önemli olan sistemin ve sürecin güvenilirliğini, şeffaflığını sağlamaktır. Başından beri biz bunu söylüyoruz. Buna itiraz edenler de vardı ama bu yaşanan süreç herkesin kati bir şekilde sistem ve seçim sonuçlarına güvenini sağladı. Bu bakımdan gerek yaptıkları çalışmalar, gerekse kamuoyunu yeterli şekilde bilgilendirmeleri, bu sürecin oluşmasında çok önemli katkı sağlamıştır." diye konuştu.

YSK Başkanı Yener ise 14 ve 28 Mayıs'ta demokrasi şenliğine katılan tüm siyasi partilere, Cumhurbaşkanı adaylarına ve tüm seçmelere teşekkür etti. Yener, "Bu süreçte YSK, tüm verileri siyasi partilerimizle paylaşmış, siyasi partilerimizle birlikte şeffaf bir seçim süreci yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonuçların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a takdim etti.

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