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Saraçhane'deki kazı çalışmasında bulundu! İBB açıklama yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Saraçhane'deki kazı çalışmasında bulundu! İBB açıklama yaptı

Fatih'teki Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda yürütülen kazı çalışmasında, antik Yunan mitolojisinde çoban ve sürülerin tanrısı olarak bilinen Pan heykelinin parçası gün yüzüne çıkarıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Aziz Polyeuktos Kilisesi'nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda, 8 Haziran 2022'den bu yana kazı çalışmalarının yürütüldüğü hatırlatıldı.

Kazı çalışmalarının ana yapının kuzeybatı tarafında sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer veridi:

"Yüzeyden yaklaşık 2 metre 60 santimetre derinde dolgu toprak içerisinde mermer antik Yunan mitolojisinde çoban ve sürülerin tanrısı olarak bilinen Pan heykelinin parçası bulundu. 20 santimetre yüksekliğinde, 18 santimetre genişliğindeki heykelin sol kol ile gövde altı kısmının kırılmış durumda olduğu tespit edildi. Heykelin Roma dönemine tarihlendiği düşünülmekte olup gerekli uzman incelemesi sonrasında tarihleme yapılacaktır."

Pan heykelinin parçasının, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından alınarak müze deposuna kaldırıldığı bildirildi.

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