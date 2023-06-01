Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayınlandı! Erdoğan'ın 2023 mal varlığı tablosu

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi İkinci tur sonuçları Resmî Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi İkinci tur oylamasıyla ilgili kesinleştirdiği sonuçlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.

Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.82 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin 724 oy aldı.

Cumhurbaşkanı'nın malvarlığı ne kadar?

Resmi Gazete’de, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı. Listeye göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:

– Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

– Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

– Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

– Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,

– Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,

– Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,

– Nezdinde: 30 bin TL

Kardeşine 5 milyon 390 bin TL borcu var

Borç-alacak bilgileri:

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan

Tutar: 5 milyon 390 bin lira.

2018 yılındaki malvarlığı ne kadardı?

2018 yılındaki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası yine Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı açıklanmış, ve şu şekilde listelenmişti:

– Üç farklı bankada 6 milyon 77 bin 761 TL

– Nezdinde 70 bin TL

– Rize-Güneysu’da 10 bin TL değerinde 2000 metrekare arazi.

– İstanbul-Üsküdar-Kısıklı’da değeri 4 milyon değerinde konut.

2018 tarihli mal varlığı bildiriminde ayrıca Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon lira borcu gözüküyordu.

Yayımlanan yeni mal varlığı listesine göre Erdoğan Mehmet Gür’e olan borcunu aradan geçen sürede öderken kardeşi Mustafa Erdoğan’a 5 milyon 390 bin lira borçlanmış.