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Üniversite öğrencilerinden "LGBT propagandasına" tepki!

Üniversite öğrencilerinden "LGBT propagandasına" tepki!

Ege Üniversitesinden bir grup öğrenci, yerleşkede yapılması planlanan pikniğe, LGBT propagandası içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İzmir Büyük Aile Platformu öncülüğünde, üniversitenin dışında bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle LGBT aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Özer Çelik, Avrupa Birliğinin milyonlarca dolar fon sağladığı LGBT derneklerinden biri olan "Ünikuir"ın yarın Edebiyat Fakültesi Dekanlığı önünde "onur pikniği" düzenleyeceğini belirtti.

Bu etkinlikle okula LGBT propagandasının sokulmak istendiğini öne süren Çelik, bu tür faaliyetlerle en başta toplumun temel taşı olan aile kurumunun hedef alındığını söyledi.

Çelik, üniversite yönetiminin bu faaliyete izin vermemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"LGBT dayatmasını şimdi de üniversitelerimize sokmak istiyorsanız karşınızda bizi bulacaksınız. Ege Üniversitesinin bilim yapmak, öğrencilerini hayata hazırlamak, Türkiye'ye faydalı yurttaşlar yetiştirmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak gibi bir hedefi yok mudur? Üniversitelerde LGBT kulüpleri hangi amaca hizmet etmektedir? ABD emperyalizmi daha önce Türk gençliğini etnik ve mezhepsel olarak bölmeyi denedi başaramadı. Sağ sol diye bölmeye çalıştı başaramadı. Şimdi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar. AB ve ABD’den fonlanan, üniversitelerimizde LGBT dayatmasının aracı olan kulüplere izin vermeyeceğiz."

Açıklamanın ardından öğrenciler, etkinliğin yasaklanması için Ege Üniversitesi Rektörlüğüne dilekçe verdi.

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