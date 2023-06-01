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Okul Sporları Minikler ve Küçükler Türkiye Tenis Şampiyonası İzmir'de başladı

Okul Sporları Minikler ve Küçükler Türkiye Tenis Şampiyonası İzmir'de başladı

Okul sporlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Minikler ve Küçükler Türkiye Tenis Şampiyonası, İzmir'de başladı.

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İzmir Uluslararası Tenis Eğitim Merkezi’nde 45 ilden 210 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona 5 Haziran Pazartesi günü tamamlanacak.

Uluslararası Tenis Eğitim Merkezi’ndeki organizasyon için açıklamalarda bulunan İzmir Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç, tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyonanın başhakemi Ümit Vardar da ilk 3 gün grup mücadelelerinin yapılacağı şampiyonanın, genç yeteneklerin yetişmesine ve tenis sporunun yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağladığını kaydetti.

Organizasyona Aydın’dan katılan 11 yaşındaki Ada Turan Efe, 5 yıldır tenis oynadığını belirterek, "Bu sporu seviyorum. Turnuvaya hazırlıklı geldim. Turnuvaya ilk başladığımda çok heyecanlandım ama tenis oynadıkça heyecanım gitti ve yaptığım spordan zevk almaya başladım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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