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Bu köyde 97 seçmenden 96'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu köyde 97 seçmenden 96'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği köyünde 97 seçmenden 96'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

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28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyü İlkokulunda kurulan 1043 nolu sandıkta, 97 seçmen oy kullandı. Oy sayımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 96 oy çıkarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 oy çıktı.

Köy Muhtarı Duran Yüksek , "Köyümüz 97 seçmenden oluşmakta. 96 seçmen oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanı kullanırken 1 oyu ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Bizim Erdoğan’a sözümüz vardı yapılan hizmetleri inkar edemeyiz, vatanımızı milletimizin geleceği için bu yoldayız ve arkasındayız’’ dedi.

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