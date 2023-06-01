Senegalli muhalif lider Sonko 2 yıl hapse mahkum edildi

Senegal mahkemesi, muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'yu gençleri suça sevk ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum etti.

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Sonko, başkent Dakar'da görülen duruşmada tecavüz suçlamasından aklanırken, gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum edildi.

Sonko ile birlikte yargılanan ve tecavüz olayının gerçekleştiği iddia edilen güzellik salonunun sahibi Ndeye Khady Ndiaye da zinaya ve ahlaksızlığa zemin hazırlamaktan 2 yıl hapis cezası aldı.

Muhalif lider, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Sonko'nun aldığı bu cezanın adaylığına engel olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Suçlamaları kabul etmedi

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüz etmekle suçlanmış ve olay ülke gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Tecavüz davasının ardından 8-9-10 Mart 2021'de ülke tarihinde görülmemiş sokak olayları yaşanmış, birçok Fransız market yağmalanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne geçilmesi için iftira ve karalamalara maruz kaldığını ileri süren Sonko, çok sayıda davadan yargılanıyor.

Muhalif lider, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle açılan ve temyize giden davada 6 ay ertelemeli hapis cezası almıştı.

Seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını asgari 6 ay ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.