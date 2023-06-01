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Pandemi cezaları para iadesi ne zaman yapılacak? Para iadesi sorgulama

Pandemi cezaları para iadesi ne zaman yapılacak? Para iadesi sorgulama

Anayasa Mahkemesi (AYM), pandemi cezalarının iade edilmesi kararını vermişti. Pandemi döneminde ceza yiyen vatandaşlar, para iadelerini ne zaman alacaklarını sorgulamaya başladı. İşte ayrıntılar.

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Pandemi cezalarının ne zaman iade edileceği, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı sonrasında merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde kesilen cezaları ödeyen toplam 321 bin kişinin para iadeleri yapılacak. Peki, pandemi cezaları ne zaman iade edilecek?

Pandemi cezaları ne zaman iade edilecek? 

Pandemi cezalarının ne zaman iade edileceği, o dönem ceza yiyen ve ödemesini yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cezaların iade edilmesi süreci için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarih açıklaması yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

AYM'den iade kararı

Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti.

Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmiş ve iade kararı almıştı.

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu.

Bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilcek. Toplam iade tutarı 309 milyon lirayı bulacak.

Her 4 kişiden biri ödedi

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

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