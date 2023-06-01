Voleybol Türkiye Şampiyonası midi kızlarda birincilik VakıfBank'ın

Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası midi kızlarda şampiyon VakıfBank oldu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda Midi Kızlar ve Küçük Erkekler kategorilerinde heyecan sona erdi.

Fuar İzmir’de bugün oynanan üçüncülük ve final karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Midi Kızlar

Üçüncülük Maçı | Göztepe-Galatasaray: 0-3 (19-25, 12-25, 19-25)

Final Maçı | İstanbul Es Spor-Vakıfbank: 1-3 (26-24, 11-25, 23-25, 12-25)

Sıralama

1.VakıfBank

2.İstanbul Es Spor

3.Galatasaray

Final karşılaşmasının ardından törende Midi Kızlar Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray takımına madalya ve kupalarını TVF İzmir Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu takdim etti.

Midi Kızlar Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamlayan İstanbul Es Spor takımına madalya ve kupalarını İzmir B.Şehir Bld. Spor Dairesi Şube Müdürü Bahadır Eroğlu takdim etti.

Midi Kızlar Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank takımına madalya ve kupalarını İzmir B.Şehir Bld. Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge takdim etti.

VakıfBank antrenörü Cenk Töneli, Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında sergilediği Fair Play davranışından ötürü VakıfBank sporcularından Tuana Hana Erdem’e hediye takdim etti.

Küçük Erkekler

Üçüncülük Maçı | Spor Toto-Ziraat Bankası: 1-3 (22-25, 25-19, 18-25, 14-25)

Final Maçı | Fenerbahçe-İstanbul Es Spor: 0-3 (10-25, 19-25, 24-26)

Sıralama

1.İstanbul Es Spor

2.Fenerbahçe

3.Ziraat Bankası

Final karşılaşmasının ardından törende; Küçük Erkekler Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamlayan Ziraat Bankası takımına madalyalarını İHK Sekreteri Fikret Fidan, kupasını İzmir TVF Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu takdim etti.

Küçük Erkekler Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe takımına madalyalarını TVF Lig İşleri Görevlisi Arda Aldemir, kupalarını MHGK Üyesi Nükhet Dikmen takdim etti.

Küçük Erkekler Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nı şampiyon olarak tamamlayan İstanbul Es Spor takımına madalya ve kupalarını İzmir B.Ş.B. Spor Kulübü Genel Sekreteri Barış Lale takdim etti.

Es Spor Antrenörü Bülent Güneş, Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında sergilediği Fair Play davranışından ötürü İstanbul Es Spor Kulübü sporcularından Arda Öztürk’e hediye takdim etti.