Fransa, üç bin yıllık II Ramses'i çürümekten nasıl kurtardı?

1976 yılında Fransa’ya getirilen üç bin yıllık 2. Ramses'in mumyası, Fransız bilim insanlarının çalışmaları sayesinde yaklaşık yarım asır önce küflenmekten kurtarılmıştı.

Abone ol

Antik Mısır'ın 'Güneş Kralı' ya da 'Kralların kralı' olarak adlandırılan hükümdarı 2. Ramses'in mumyası Fransa'nın başkenti Paris'te bu hafta sergilenmeye başladı.

1976 yılında Fransa’ya getirilen üç bin yıllık 2. Ramses'in mumyası, Fransız bilim insanlarının çalışmaları sayesinde yaklaşık yarım asır önce küflenmekten kurtarılmıştı. Bu başarının ardından iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler de güçlenmişti.

Bununla birlikte Fransız uzmanların 1976 yılında Grand Palais’de sergilenen 2. Ramses’in mumyasının çürümekten nasıl kurtardığı konusu, Mısır biliminde az bilinen bölümlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing’in, Ramses'e "krala yakışır" bir karşılama sözü vererek, Mısırlı mevkidaşı Enver Sedat'ı mumyadan geçici olarak ayrılmaya ikna etmesi oldukça zor olmuştu.

26 Eylül 1976 yılında 2. Ramses’in mumyasını taşıyan askeri uçak Paris’te özel Bourget Havaalanı’na indiğinde kırmızı halılar serilirken, genelde devlet başkanlarının karşılanmasında hazır bulunan tören mangası da burada yer almıştı.

Ramses II, Paris'te sergilenmeye başladı

Fransızların eski Mısır tarihine olan ilgisinin belki de en önemli göstergesi olarak mumyanın gelişi televizyonlardan canlı yayınla aktarılmıştı.

Louvre Müzesi'nden Fransız arkeolog Christiane Desroches Ramses'i getirmek için Kahire’ye giderek yolculuk başlamadan mumyayı herhangi bir darbeden korumak için gerekli bütün hazırlıklara bizzat eşlik etmişti.

Fransızlar mumyayı nasıl restorasyondan geçirdi?

Mumya Paris’e geldikten sonra hemen sergilenmek yerine çürümesini önlemek için bir dizi restorasyondan geçti.

Bununla birlikte, 20'li yaşlarında tahta geçen ve Mısır'ı İ.Ö. 1213'ten İ.Ö. 1279'a dek yönettiği tahmin edilen Ramses’in mumyasında yıllar içinde açık hava ile temas, parazitler ve mantarlardan kaynaklanan sorunlar yüzünden hasarlar oluşmaya başlarken, ciddi bir restorasyon ihtiyacı doğdu.

Mısır Müzesi'nde araştırma yapan bir Fransız arkeolog ilk kez 1975'te mantar ve parazitlerden çürümeye yüz tutan mumyada restorasyon ihtiyacını gündeme getirdi.

Ramses 1976 yılında Paris'te sergilenmeye başlamadan önce Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Sedat Fransa'nın restorasyon teklifini kabul etti.

8 ay süren restorasyon sürecinde neler oldu?

Mumyayı eski haline getirebilmek için Paris’te Eyfel Kulesi’nin karşısındaki antropoloji müzesindeki uzmanlar 8 ay boyunca tamamen steril bir ortamda büyük bir titizlikle yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Kırılgan mumyanın röntgenini çeken ve onu bir dizi biyolojik ve kimyasal teste tabi tutan uzmanlar, Ramses'i radyasyon tedavisi için Fransız Atom Enerjisi Komisyonu'na göndermeden önce, dokuları eski haline getirmek ve yeni bandajlar oluşturmak için yoğun bir çaba gösterdi.

Firavun 2. Ramses tabutu 5 aylık sergi için Paris'e götürüldü

Restorasyonun bitmesi ve Paris’te sergilenmesini ardından 10 Nisan 1977'de “gençleşmiş” firavun uçakla Kahire'ye geri götürüldü ve Mısır Müzesi'ndeki diğer kraliyet mumyalarının yanında yerini aldı.

Ramses tabutu Paris'teki bir salonda 5 ay süresince sergilenecek. Ramses eski Mısır tarihinde en güçlü ve çok meşhur Firavun olarak biliniyor.

Sergi Paris'te 5 ay açık kalacak

"Ramses ve Firavunların Altını" adıyla açılacak sergide Mısır'a ait 180 altın tarihi eser yer alacak.

Mısır Bakanlar Kurulu, ocak ayında istisnai bir şekilde Paris'te sergilenecek eserler arasında 2. Ramses’in tabutunun da yer almasına onay vermişti.