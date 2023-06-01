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Yalova'da evin bodrumunda uyuşturucu üreten 2 kişi tutuklandı!

Yalova'da evin bodrumunda uyuşturucu üreten 2 kişi tutuklandı!

YALOVA'da bir evin bodrum katında iklimlendirme düzeneği kurarak uyuşturucu ürettiği ileri sürülen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda Samanlı köyünde iki katlı bir eve operasyon düzenledi.

Adli makamlardan alınan karar üzerine evde arama yapan ekipler, uyuşturucu elde etmek amacıyla evin bodrum katında iklimlendirme düzeneği tesis edildiğini belirledi.

Aramalarda, 257 kök skunk bitkisi, 992 gram skunk uyuşturucu maddesi, 15 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 4 telsiz ve uyuşturucu elde etmek üzere kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Ürettikleri uyuşturucuyu İstanbul'da piyasaya sürecekleri öğrenilen İ.A.G, H.S, R.A.Y. ve F.D.D. gözaltına alındı.

Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden İ.A.G. ve H.S. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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