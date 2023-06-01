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AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası

AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası

Anadolu Ajansı, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda ajansı yalancılıkla suçlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tazminat davası dilekçesi verdi.

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Star gazetesinde yer alan habere göre AA avukatlarının Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun asılsız iddia ve paylaşımlarla alenen hakaret ve halkı tahrik ederek Anadolu Ajansı'nı hedef gösterdiği ve itibarına saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

 İmamoğlu'nun açıklamaları nedeniyle bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile işbirliğini sonlandırdığı belirtilen dilekçede, ajansın ticari zarara uğradığı vurgulandı.

Dilekçede İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından sosyal medyada ajansı hedef alan hakaret içerikli birçok paylaşım yapıldığı belirtildi, bunun da manevi zarara yol açtığı ifade edildi. Anadolu Ajansı manevi zararlarının tazmini için İmamoğlu'dan 100 bin liranın tahsilini istedi.

İmamoğlu'nun ifadelerinin "kabul edilemez" olduğu belirtilen dilekçede CHP'nin teknoloji ve siber güvenliğinden sorumlu yetkilisi Sedat Doğan'ın açıklamaları da delil olarak yer aldı. Dilekçede ayrıca AA verilerinin YSK'nın açıkladığı verilerle bire bir örtüştüğü, bu durumun AA'nin verilerinin güvenilirliğini ortaya koyduğu da ifade edildi.

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