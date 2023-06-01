Şarkıcı Alya kaç yaşında, aslen nereli? Laz Kızı Alya boyu kaç kilo?

Camdaki Kız kadrosuna Laz Kızı karakteri ile katılan şarkıcı Alya Şahinler merak konusu oldu. Gücün Varsa şarkısı ile büyük ses getiren 33 yaşındaki şarkıcı Alya meğer Rising Star yarışmasına da katılmış. ABD'de eğitim alan şarkıcı Alya 1.67 boyunda. Peki Alya'nın şarkılar neler?

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Camdaki Kız dizisine merakla beklenen Laz Kızı karakteri dahil oldu, şimdi işler fena karışacak. Kitap uyarlaması olan Camdaki Kız'da Laz Kızı hikayenin sonunu getirecek isim. Laz Kızı'nı şarkıcı Alya Şahinler canlandıracak. Eğlence ve renkli kişiliği ile bilinen şarkıcı Alya 33 yaşında aslen İstanbullu.

Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Alya'nın müzikle olan bağı çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, flüt eğitimi sırasında Avrupa’da ve Türkiye’de dereceler elde etti.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olan başarılı şarkıcı ülkemizde ilk kez katıldığı Rising Star isimli şarkı yarışması ile tanınmıştır. Katıldığı yarışmada jüri koltuğunda Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner oturmakta idi, yarışmadan %92 oy alarak rekor oya ulaşmıştı.

Klasik Müzik üzerine flüt eğitimi de alan Alya Şahinler, Avrupa’da bir çok derece elde etmiş, ardından tekrar Türkiye’ye dönmüştür. 2 sene opera okumuş, bir dönem sesi ile ilgili problem yaşamış ve ABD’ye gitmiştir. Amerika’da İngilizce eğitimi almış, diğer bir yandan ilgisini çeken ve etkisi altında kaldığı Los Angeles Film Akademisi’nde Ses mühendisliği ve müzik prodüktörlüğü üzerine burslu eğitim de alarak kendisini geliştirmiştir.