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Kiracısının kapısına kimyasal sıvı döken apart sahibi serbest bırakıldı

Kiracısının kapısına kimyasal sıvı döken apart sahibi serbest bırakıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde aparttan çıkmayan kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktüğü iddiası ile gözaltına alınan apart sahibi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Olay, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bir adresteki işletmeden gelen kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede işletme sahibi H.G.U. isimli şahsın, aparttan yoğun bir koku geldiğini ve 203 numaralı odada kalan kiracılarının kendisini suçladığını, apartın temizlik görevlisinin yeni temizlik yaptığını, temizlik maddelerini yanlış karıştırdığını düşündüğü bilgisini verdiği öğrenildi.

Apartta kalan kiracılar ise apart işletmecisinin kapıyı açıp içeri bir gaz sıkıp kapıyı kapatıp kaçtığını, bu gaz neticesinde nefes alamadıklarını, işletme sahibinin kendilerini çıkartmaya çalıştığını bu konuyla alakalı daha önce şikayetçi olduklarını ve adli süreçlerinin devam ettiğini, bir kaç gün önce işletme sahibinin 'Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım' tarzı söylemleri olduğunu’’ iddia etti. Yaşanan olayda gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

“Biber gazıymış”

Olayın ardından apart sahibi H.G.U. gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan incelemede apartta kimyasal bir içerik kullanıldığı tespit edilemezken, olayın yaşanan tartışma anında iddiaya göre biber gazının kullanımı ile alakalı olduğu, gazdan etkilenen 5 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından apart sahibi H.G.U. ise sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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