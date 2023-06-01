Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek kulisi! Erdoğan çok katı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde adı geçen isimlerden Mehmet Şimşek'in faizi 25'e çıkarmak istediği ancak Erdoğan'ın ikna olmadığı belirtiliyor.

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Kaynakların aktardığı bilgiye göre eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, politika faizini 18 ayda yüzde 25'e çıkarmak istiyorken Erdoğan için faiz artırımı sorun olmaya devam ediyor.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek dönemde nasıl bir ekonomi politikası benimseneceği konusunda henüz net bir işaret vermedi.

Piyasalar, uzun zamandır ismi gündemde olan, ortodoks ekonomi politikalarıyla bilinen Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetimine dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

Erdoğan'ın yeniden ortodoks ekonomi politikalarına dönmesinin uzun süredir yüksek seyrede büyüme rakamlarını olumsuz etkileyeceği belirtirken, mevcut ekonomi politikalarıyla devam edilmesinin yüksek enflasyon ve olası ödemeler dengesi kriziyle sonuçlanacağı analizleri yapılıyor.

"Cumhurbaşkanı, düşük faiz konusunda gerçekten çok katı"

Haberde belirtilen detaylara göre Erdoğan ve Şimşek, pazartesi günü görüştü ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı. Konuya yakın bir kaynak, "Cumhurbaşkanı, düşük faiz konusunda gerçekten çok katı. Erdoğan ve Şimşek her konuda anlaşabilir ama faizlerin artımı sorun olmaya devam edecek" diye konuştu.

Aynı kaynak eski Maliye Bakanı'nın yeni bakanların kendi görüşüne yakın olmasını talep ettiğini belirterek Erdoğan ve Şimşek arasındaki görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Mehmet Şimşek, para politikasında en az 18 ay boyunca özgür olma konusunda Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyor. Şimşek, iş dünyasını çok olumsuz etkilemeyecek kademeli faiz artırımları önerdi. Şimşek, faizleri 18 ay içerisinde mevcut yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 25'e kadar çıkarmak istiyor."

Ancak Erdoğan'ın önerileri kabul etse bile Mehmet Şimşek'in planına uzun süre sadık olacağı yönünde endişeler olduğu belirtildi. Haberde, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere vurgu yapıldı.