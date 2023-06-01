Batı İsveç'in NATO üyeliği için baskıyı artırdı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen ve İsveç'in üyeliğinin konuşulması beklenen NATO Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısına katılmadı.

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Türkiye'de kabinede yer alacak isimlerin konuşulduğu dönemde Çavuşoğlu'nun toplantıya gitmemesi dikkat çekti. Toplantıya katılmayan Çavuşoğlu Ankara'da seçimlerde görev yapan Dışişleri personeliyle bir araya geldi.

Toplantıda ana gündem Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olsa da, Oslo'da İsveç'in NATO üyeliği ve Vilnius'ta yapılacak NATO devlet başkanları zirvesinin de ele alınması bekleniyordu.

Görüşme iptal edildi

Çavuşoğlu'nun zirvede İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstorm'la da görüşmesi bekleniyordu ancak daha sonra bu toplantı iptal edildi.

Batı, seçimlerden sonra Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yapması için baskıyı artırıyor.

İsveç'in "terörle mücadele adımları yeterli değil" görüşü

Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğine benzer nedenlerle karşı çıktıktan sonra ülkeye yeşil ışık yakarken, İsveç'in "terörle mücadele duruşunu" yeterli seviyede bulmadığı için sürecin ilerlemesini engelliyor.

Salı günü İsveç'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kuzey ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili, "Süreci ilerletme zamanı geldi. Bunun Vilnius Zirvesi'nden önce gerçekleşmesini isteriz" dedi. ABD, İsveç'in NATO üyeliğinin temmuzda Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde resmileşmesini istiyor.

Batı dünyası bastırıyor

ABD Başkanı Joe Biden da Erdoğan'ı seçim zaferi için kutladığını belirttiği telefon konuşmasıyla ilgili, "Erdoğan’la konuştum. Erdoğan’ı tebrik ettim. Hâlâ F-16’lar konusunda bir anlaşmaya varmak istiyor. Ben İsveç durumunu çözmek istiyorum, haydi onu halledelim dedim. Yine birbirimizle temas halinde olacağız. Ama temelde bir tebrik telefonuydu" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, "İsveç'in NATO üyeliğinin son adımları için" salı günü Erdoğan'la iyi bir görüşme yaptığını belirtti.

Stoltenberg, "Benim mesajım üyeliğe yakın olduğumuz. Şu anda bir pencere var. Bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek için yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.

İsveç'te tepki çeken görüntüler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise salı günü PKK bayrağının görüntüsünün projektörle İsveç'te parlamento binasının dış cephesine yansıtılmasına tepki gösterdi.