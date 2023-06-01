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İstanbul'da faciaya ramak kaldı: Freni boşalan otomobil markete daldı!

İstanbul'da faciaya ramak kaldı: Freni boşalan otomobil markete daldı!

İSTANBUL Sancaktepe’de freni boşalan otomobil yol kenarındaki markete daldı. Kazada, can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otomobil ve markette büyük çapta maddi hasar oluştu.

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Kaza, Sancaktepe Osmangazi Caddesi, Deha Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Peugeot marka 34 VDD 35 plakalı araç sürücüsü, aracını park ettiği yerden çıkardığı esnada otomobilinin freni boşaldı.

Hakimiyeti kaybeden sürücü, yol kenarındaki markete çarparak durabildi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otomobilde ve markette büyük çapta maddi hasar oluştu.

Araç içerisinde bulunan kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar çıkarttı. Kaza esnasında markette kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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