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Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık bulundurulacak.

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Nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık bulundurulacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

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