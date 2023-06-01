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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

Dünyanın dört bir yanından turist çeken kentte, tatil sezonunun ortalarına yaklaşmadan hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 kişiye ulaştı. Ruslar ise zirveyi Almanlara kaptırdı.

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Turizm Başkenti Antalya ise her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan kentte, hava yoluyla gelen tatilcilerin sayısı giderek artmaya başladı. Antalya Valiliği de yaptığı açıklamayla sezonun henüz başındaki yoğunluğu gözler önüne serdi.

1 milyona yakın artış oldu

Sezona hızlı başlayan, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkati çeken kentte, farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-31 Mayıs'ta hava yoluyla 2 milyon 422 bin 349 misafirin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 405 bin 458 turist geldi.

Bu kez Almanya ilk sırada

Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 3 milyon 309 bin 285, 2020'de 512 bin 171, 2021'de ise 747 bin 894 turistin geldiği Antalya'da, sezon hareketli şekilde devam ediyor.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler 827 bin 618 ile Almanya, 783 bin 737 ile Rusya, 352 bin 184 ile İngiltere oldu.

Beş aylık dönemde hava yoluyla kente çok turist gönderen diğer ülkeler ise Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, İsrail, Belçika ve Ukrayna şeklinde sıralandı.

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