Rıdvan Dilmen, TFF'ye başkan adayı olacak mı?

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olacağı yönündeki söylentileri yalanladı.

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Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ünlü yorumcu, hakkında son dönemde çıkan TFF Başkanlığı ve yöneticiliği haberlerinin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Merhaba arkadaşlar Sezon hemen hemen bitti. Ben de sezonu kapadım ve tatile çıktım Dolayısıyla çok önemli bir konu olmazsa yorum yazamayacağım! Bazı yerlerde, bazı şeyler konuşulup yazılıyor! Ben, kendimle ilgili bir gelişme olursa siz değerli takipçilerimle paylaşırım! TFF Başkanlığı veya TFF yöneticiliği gibi söylentiler tamamen spekülasyon ve gerçek dışıdır! Ben, futbolu çocukluğumdan beri OYUN olarak gördüm! Rabbim de bana ödül olarak yetenek verdi Önce sporcu, şimdi de futbol yorumcusu olarak hayatıma şükrederek ve mutlu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur; ilgisi ve beklentisi olanların sorunudur! Ben, Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim. Tüm futbolseverlere BARIŞ içinde günler dilerim Sağlıklı günler..."