Şenol Güneş'ten Çağlar Söyüncü'ye telefon

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Leicester City forması giyen Daniel Amartey hakkında bilgi almak için milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü aradı.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten sürpriz bir hamle geldi.

Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve gündeminde Leicester City'den Daniel Amartey olan Beşiktaş için Şenol Güneş, Ada'ya telefon açtı.

Şenol Güneş, milli takımdan öğrencisi olan Çağlar Söyüncü ile telefonda görüşerek Leicester City'den takım arkadaşı Amartey ile ilgili bilgi aldı.

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganal Amartey, Ada'da geride kalan sezonda 24 maçta forma giydi.