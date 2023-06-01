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İngiltere'den Moldova'ya 10,5 milyon sterlinlik destek

İngiltere'den Moldova'ya 10,5 milyon sterlinlik destek

İngiltere Başbakanı Sunak, Moldova'ya, Ukraynalı mülteciler için kullanılacak 10,5 milyon sterlinlik yeni bir destek paketi açıkladı.

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Rishi Sunak, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için bulunduğu Moldova'da yaptığı temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sunak, "Moldova'yı ziyaret eden ilk İngiliz Başbakanı olarak Rus saldırganlığı karşısında Moldova'ya destek paketi açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Moldova yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Sunak, AST zirvesine ilişkin Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamasında ise Moldova'ya yapılacak yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Moldova'nın Avrupa'nın en yoksul ülkesi olarak nüfusuna oranla en fazla göçmen ağırlayan devlet olduğuna işaret eden Sunak, "Transdinyester'deki illegal Rus askeri varlığından bu yılın başında açığa çıkarılan darbe girişimine kadar Moldova, sürekli olarak Rus saldırganlığına maruz kalıyor." ifadelerine yer verdi.

Mart ayında İngiltere'nin Moldova'ya enerji başta birçok sektörde reform için 10 milyon sterlinlik (yaklaşık 260 milyon lira) yardım yapıldığını kaydeden Sunak, ülkedeki Ukraynalı mülteciler için ise Birleşmiş Milletler kurumları üzerinden 12,5 milyon sterlin (yaklaşık 325 milyon lira) yardım yapıldığını bildirdi.

Sunak, bugünkü pakette 10,5 milyon sterlin (yaklaşık 273 milyon lira) yardım yapılacağını, bu kapsamda Ukraynalı mülteci kadın ve çocuklara destek verileceğini ifade etti.

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