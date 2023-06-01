Erden Timur'dan flaş karar! Elindeki belgeleri açıklayacak

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama yapacak.

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, flaş bir karar aldı.

Timur, sezon içerisinde yaptığı ve büyük dikkat çeken "Elimizde belgeler var" ifadelerine açıklık getirmeye hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, Erden Timur, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama yapacak. Timur'un söz konusu açıklamalarında "Elimizde belgeler var" sözlerine açıklık getirmesi ve bu süreçte elde ettikleri bilgi ve istihbaratları paylaşması bekleniyor.

Erden Timur ne dedi?

Erden Timur, Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından, "Konyaspor mağlubiyetinden sonra iyi döndük. Ligdeki gerginlik artmasın diye çok bariz şeyler olmasın diye konuşmuyorduk. Ama bu da yanlış anlaşılıyor. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şuan yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak." sözlerini kullanmıştı.