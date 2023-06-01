BIST 4.960
DOLAR 20,81
EURO 22,54
ALTIN 1.324,47
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Erden Timur'dan flaş karar! Elindeki belgeleri açıklayacak

Erden Timur'dan flaş karar! Elindeki belgeleri açıklayacak

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama yapacak.

Abone ol

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, flaş bir karar aldı.

Timur, sezon içerisinde yaptığı ve büyük dikkat çeken "Elimizde belgeler var" ifadelerine açıklık getirmeye hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre, Erden Timur, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama yapacak. Timur'un söz konusu açıklamalarında "Elimizde belgeler var" sözlerine açıklık getirmesi ve bu süreçte elde ettikleri bilgi ve istihbaratları paylaşması bekleniyor.

Erden Timur ne dedi?

Erden Timur, Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından, "Konyaspor mağlubiyetinden sonra iyi döndük. Ligdeki gerginlik artmasın diye çok bariz şeyler olmasın diye konuşmuyorduk. Ama bu da yanlış anlaşılıyor. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şuan yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak." sözlerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de kritik MYK toplantısı sona erdi! İstifalar kabul edildi
CHP'de kritik MYK toplantısı sona erdi! İstifalar kabul edildi
TBMM'de 28'inci dönem başlıyor
TBMM'de 28'inci dönem başlıyor
Şenol Güneş'ten Çağlar Söyüncü'ye telefon
Şenol Güneş'ten Çağlar Söyüncü'ye telefon
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
Rıdvan Dilmen, TFF'ye başkan adayı olacak mı?
Rıdvan Dilmen, TFF'ye başkan adayı olacak mı?
İstanbul'da faciaya ramak kaldı: Freni boşalan otomobil markete daldı!
İstanbul'da faciaya ramak kaldı: Freni boşalan otomobil markete daldı!
Beypiliç fabrikasında feci olay! İşçi oracıkta can verdi
Beypiliç fabrikasında feci olay! İşçi oracıkta can verdi
Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri LGS sınavına girecek öğrenciler için açık tutulacak
YKS'ye girecek 4 bin 165 öğrencinin sınav ücretini belediye yatırdı
YKS'ye girecek 4 bin 165 öğrencinin sınav ücretini belediye yatırdı
Batı İsveç'in NATO üyeliği için baskıyı artırdı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmadı
Batı İsveç'in NATO üyeliği için baskıyı artırdı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmadı
Tıpta Uzmanlık Sınavı için tercih dönemi başladı
Tıpta Uzmanlık Sınavı için tercih dönemi başladı
Şarkıcı Alya kaç yaşında, aslen nereli? Laz Kızı Alya boyu kaç kilo?
Şarkıcı Alya kaç yaşında, aslen nereli? Laz Kızı Alya boyu kaç kilo?