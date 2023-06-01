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Kayseri'de sağanak tarım arazilerini vurdu: 500 dekarlık alanda zarar

Kayseri'de sağanak tarım arazilerini vurdu: 500 dekarlık alanda zarar

Kayseri'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yeşilhisar ilçesinde de 500 dekarlık tarım arazisinde zarar oluştu.

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Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yeşilhisar ilçesinde de sağanak, tarım arazilerini vurdu. Arpa, ay ve kabak çekirdeği ekili 500 dekarlık alanda zarar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor

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