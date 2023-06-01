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Fatih Portakal: Ekrem İmamoğlu, istemediği isimleri Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdi

Fatih Portakal: Ekrem İmamoğlu, istemediği isimleri Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdi

Gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve parti yönetiminde istemediği isimleri kendisine bildirdiğini söyledi.

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28 Mayıs seçiminin ardından muhalefette başlayan tartışmalar devam ediyor. Özellikle CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik tabandan bir talep gelirken, 5 saatlik MYK toplantısında tüm üyeler istifa etti.

Parti yönetiminin önümüzdeki günlerde tekrar şekillenmesi bekleniyor.

Bu değişimde ise en büyük etkinin Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacağı beklentisi var.

"İmamoğlu istemediği isimleri Kılıçdaroğlu'na iletti"

Bu kapsamda gazeteci Fatih Portakal, konuya ilişkin aldığı kulis bilgisini paylaştı.

Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun sabah saatlerinde bir kez görüştüklerini, akşam saatlerinde ikinci kez görüşeceklerini söyledi.

İki ismi istemedi

Bu ilk görüşmede, İmamoğlu'nun yeni parti yönetiminde istemediği isimleri Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyleyen Portakal şöyle konuştu:

"İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu iddiaya göre ikinci kez görüşecekler. Bir kulis bilgisi vereyim size. Sabah saatlerinde bir araya gelmişler. Şimdi ikinci kez görüşecekler.

Ekrem İmamoğlu MYK’da istemediği isimleri bildirmiş. O isimlerden biri Seyit Torun, diğeri de Oğuz Kaan Salıcı. Bir üçüncü isim daha var çok önemli bir isim ama teyit edemediğim için veremiyorum. Bu iki isimle çalışmak istemediği iddia ediliyor. Bunu Kılıçdaroğlu’na da dile getirmiş."

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