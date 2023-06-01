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ABD Büyükelçiliğinden skandal: LGBT bayrağı astılar!

ABD Büyükelçiliğinden skandal: LGBT bayrağı astılar!

ABD, toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBTİ sapkınlığına bir kez daha sahip çıktı. ABD Büyükelçiliğine LGBTİ paçavrası asıldı. Skandala sosyal medyada tepki yağdı.

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ABD Büyükelçiliği Ankara’da yeni yapılan büyükelçilik binasına LGBT bayrağı astı. Skandalı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıklayan ABD Büyükelçiliği, aile ve toplum ahlakını hedef alan LGBTİ sapkınlığına sahip çıktı.

Bu bayrağın fotoğrafı da sosyal medyadan paylaşılarak şu ifadeler eklendi:

“1 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya genelinde -bugün de devam eden- eşit hak arayışının o güzel çeşitlilik yelpazesinin ve uzun ve çalkantılı tarihinin hatırlandığı #OnurAyının başlangıcıdır. Amerika Birleşik Devletleri, zorlu bir küresel görev olarak insan haklarını ve temel özgürlükleri herkes için geliştirme taahhüdünün merkezinde yer almayı sürdüren #LGBTQI+ bireylere karşı şiddete, kriminalizasyona, ayrımcılığa ve damgalamaya son verilmesini savunmaya devam etmektedir.”

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