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Almanya, asker sayısını 203 bine çıkarmayı hedefliyor

Almanya, asker sayısını 203 bine çıkarmayı hedefliyor

Savunma Bakanı Pistorius, "Kadınlara ve göçmen kökenli kişilere daha fazla önem verilmeli" dedi. Alman Bakan, 2031 yılına ilişkin hedeflenen sayıyı paylaştı.

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Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) ile ilgili gelecek yıla dair hesaplamalar yapılıyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, 8 yıl sonra ulaşmak istedikleri asker sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Pistorius, Köln'deki Silahlı Kuvvetler Personel Yönetimi Federal Ofisi'ni ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

2031 hedefi 203 bin asker

Pistorius, mevcut personel sayısı 183 bin olan Alman ordusunda 2031 yılına kadar 203 bin askeri personel hedefine ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Alman Bakan, mevcut durumda bu hedefe ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmediklerini ancak belli bir noktada 203 bin rakamını aşağı ya da yukarı çekme konusunu gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

"Kadınlara ve göçmen kökenli kişilere daha fazla önem verilmeli"

Pistorius, koronavirüs salgınından bu yana başvuranların sayısında bir düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısının en büyük sorun olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Daha fazla asker alabilmek için başvuru sürecinin iyileştirilmesi gerekiyor. Başvuru sahiplerine ne zaman başlayabilecekleri daha hızlı ve bağlayıcı bir şekilde söylenmelidir ki ilgilerini hemen kaybetmesinler.

Ayrıca kadınlara ve göçmen kökenli kişilere daha fazla önem verilmeli. Çeşitlilik içeren bir güce sahip olmaya devam etmeliyiz. İşe alım ve personeli elde tutma konularında da iyileştirmeler yapılmalı.

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