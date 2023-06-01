BIST 4.960
DOLAR 20,80
EURO 22,45
ALTIN 1.322,77
HABER /  DÜNYA

Joe Biden bir kez daha düştü: Yerden zor kaldırdılar

ABD Başkanı Joe Biden bu kez ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yere kapaklandı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşların endişeli bakışları arasında Biden, korumalarının yardımıyla ayağa kalkabildi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden'ın yere düştüğü görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Yere düşen Biden'ı korumaları kaldırdı

Biden, Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından, öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Töreni izlemeye gelenlerin çığlıkları arasında yerden kalkmaya çalışan Biden'a korumaları yardım etti.

Biden, korumalarının yardımıyla zor da olsa yerden kalkabildi.

Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görüldü.

Kum torbasına ayağı takıldı

Beyaz Saray'dan 80 yaşındaki Biden'ın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu bildirdi.

Daha önce de birçok kez düştü

Biden'ın daha önce de birçok kez yere düştüğü görüntüler medyaya yansımıştı.

Daha önce uçağa binerken merdivenlerden ve bisikletten düşen Biden'ın ayrıca basın mensuplarının karşısında konuştuktan sonra kürsüdeki garip hareketleri de gündem olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden: İsveç NATO'ya üye olacak, söz veriyorum
Joe Biden: İsveç NATO'ya üye olacak, söz veriyorum
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e NATO yanıtı: Yükümlülüklerinizi yerine getirin
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e NATO yanıtı: Yükümlülüklerinizi yerine getirin
ABD Büyükelçiliğinden skandal: LGBT bayrağı astılar!
ABD Büyükelçiliğinden skandal: LGBT bayrağı astılar!
Almanya, asker sayısını 203 bine çıkarmayı hedefliyor
Almanya, asker sayısını 203 bine çıkarmayı hedefliyor
Jonny Depp İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak
Jonny Depp İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak
Hakan Reçber ve Nafia Kuş tekvandoda dünya şampiyonu
Hakan Reçber ve Nafia Kuş tekvandoda dünya şampiyonu
Galatasaray'ın yeni sezon formaları basına sızdırıldı!
Galatasaray'ın yeni sezon formaları basına sızdırıldı!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse 6.6 milyon TL gelirden olabilir
Fenerbahçe derbiyi kaybederse 6.6 milyon TL gelirden olabilir
Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
Fatih Portakal: Ekrem İmamoğlu, istemediği isimleri Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdi
Fatih Portakal: Ekrem İmamoğlu, istemediği isimleri Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirdi
İtalya'dan Kosova ve Sırbistan arasında diyalog çağrısı
İtalya'dan Kosova ve Sırbistan arasında diyalog çağrısı
ABD ve Guatemala düzensiz göçle mücadelede yeni adımlar
ABD ve Guatemala düzensiz göçle mücadelede yeni adımlar