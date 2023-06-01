Usta gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

SABAH Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.

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Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, büyük gazetelerin birçoğunda çalışan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Anısını ömür boyunca yaşatacağım

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Barlas'ı kaybetmenin acısını şu sözlerle anlattı: "Kültürlü bir beyefendi herkese karşı saygılı dost bir arkadaştı. Ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye bir aydınını, zarif bir insanını kaybetti. Türk Sanat Müziği konusunda geniş arşivi, bilgisi olan bir insandı. Çok güzel bir sohbeti vardı. Ciddi bir aile babası, şefkatli, kucaklayıcı bir dede, bir dosttu. Anısını ömür boyunca yaşatacağım."

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı.

Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe adım attı

Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı.

1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı.

TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı.

Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. İki çocuğu bulunan Barlas, 1968 yılından beri kendisi gibi gazeteci Canan Barlas'le evliliğini sürdürmekteydi.