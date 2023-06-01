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Marmaray’da tutamaçları kırarak duyuruları toplayan kişi hakkında suç duyurusu

Marmaray’da tutamaçları kırarak duyuruları toplayan kişi hakkında suç duyurusu

Marmaray’da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.

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Marmaray’ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle hayata geçirilen ve tüm dünyada yüzyılın en önemli projeleri arasında yer alan Marmaray’da seyahat ederken tahammülsüzlük göstererek Vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz."

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