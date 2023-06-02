Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? Erdoğan ile iki kez görüştü Abdülkadir Selvi bomba kulisi paylaştı

Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası yönetimi ve faiz politikası hakkında güvence aldığını ve ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul ettiğini yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini cumartesi günü açıklaması bekleniyor.

Faiz ve ekonomiye bakış açılarında Erdoğan ile sorun olduğu iddia edilen Mehmet Şimşek'in görev alıp almayacağı merak konusu.

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde yer alıp almayacağına dair çarpıcı kulis haber, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek'te

Selvi, "Yeni kabine yeni siyaset" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek'in dün iki görüşme daha yaptığını belirtti. Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu. Çünkü nasıl bir ekonomi modeli uygulanacağı önemliydi. Mehmet Şimşek’in reel ekonominin gereklerini yerine getireceği konusunda bir güven var. Geçmişte ekonomi yönetimindeki tercihleri piyasa dostu tercihlerdi. İç ve dış piyasalarda kendisine karşı büyük bir güven oluşmuştu. Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı. Dün iki kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan o güvenceyi aldıktan sonra ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı