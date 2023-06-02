Mehmet Barlas kimdir, neden öldü? Mehmet Barlas kaç yaşında öldü?

Usta gazeteci, yıllardır birçok gazetede köşe yazarı olan Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Mehmet Barlas''ın ölüm sebebi ne, neden öldü soruları ise merak konusu oldu. Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas aslen Gaziantep doğumlu. Mehmet Barlas'ın eşi ise Canan Barlas'tır.

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Sabah Gazetesi Başyazarı olan duayen gazeteci Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Şişli'deki bir hastanede tedavi gören Mehmet Barlas'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Vefat haberini gazeteci İsa Tatlıcan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında? Mehmet Barlas nereli? Mehmet Barlas neden öldü? Mehmet Barlas'ın eşi kim? Mehmet Barlas'ın son hali?

İsa Tatlıcan'ın paylaşımı şu şekilde: 'Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ı kaybettik. Okurlarının, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun'

Mehmet Barlas kimdir?

Mehmet Barlas, 1942'de Ankara'da doğdu. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Mehmet Barlas, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı. Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı. NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yaptı. Okan Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğinde bulundu.

Mehmet Barlas eşi

Mehmet Barlas, 1968'de Canan Barlas'la evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Canan Barlas kimdir?

Barlas, 1946 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Mecbure Canan Barlas’dır. Kandilli Kız Lisesinden 1963 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1967 yılında mezun oldu.

Cumhuriyet gazetesi, Hürriyet, olitika, Vatan, Güneş, Milliyet, Yeni Yüzyıl gazetelerinde ve Gelişim Yayınları'nda çalıştı. Haftalık Siyasi Pazar Postası gazetesini çıkardı.

1967 yılında Cumhuriyet gazetesinde stajyer olarak çalışmaya başladı. O yıllar aynı gazetede çalışan Mehmet Barlas ile tanıştı ve 3 ay içinde evlenince ‘Aynı gazetede karı koca olmak zor’ der Mehmet Barlas. Sosyoloji eğitimi alan Canan Barlas, gazeteyi bırakır, psikolog olarak çalışmaya başlar. Fakat gazetecilik yapmak isteyen Canan Barlas, bir müddet sonra 1969 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmaya başlar.

1968 yılından beri gazeteci Mehmet Barlas ile evlidir. Ela Barlas Anter adında bir kızı ve Cemil Barlas adında bir oğlu vardır. 63 kişilik Akil insanlarlistesine girmiş olan Can Paker abisidir.