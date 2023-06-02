Mehmet Barlas öldü mü, neden öldü? Mehmet Barlas'ın hastalığı neydi, son hali üzdü

Sabah Gazetesi Başyazarı olan duayen gazeteci Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Şişli'deki bir hastanede tedavi gören Mehmet Barlas'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Mehmet Barlas'ın ölümünün ardından hayatı merak edildi. Aslen Gaziantepli olan 81 yaşındaki Mehmet Barlas neden öldü, hastalığı neydi, kanser miydi?

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Köşe yazarı olan yıllarca Sabah Gazetesi Başyazarı olarak görev yapan usta gazeteci Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Barlas'ın ölümünün ardından meslek hayatı ve özel hayatı merak konusu oldu. Uzun süredir Şişli'deki bir hastanede tedavi gören Mehmet Barlas'ın kanser tedavisi göndüğü iddia edilse de henüz ölüm nedeni hakkında bir açıklama yok. Mehmet Barlas Ankara doğumlu fakat aslen Gaziantepli ve 81 yaşındaydı. Hukuk mezunu olan Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas'tır. Mehmet Barlas'ın Cemil Barlas, Ela Barlas Anter adında iki çocuğu vardır.

Mehmet Barlas kimdir?

Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe henüz öğrenciyken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı.

İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte "Yorum Farkı" adında bir program hazırlayıp sundu. Son olarak Sabah Gazetesi Başyazarı olarak görev yapan Barlas, aynı zamanda Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti de üyesiyidi.

Eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğlu olan Mehmet Barlas 1968'den beri Canan Barlas'la evlidir. Barlas çiftinin bu evlilikten Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunmaktadır.

MEHMET BARLAS'IN ESERLERİ

Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu

Rüzgar Gibi Geçti

Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi, Birey Yayıncılık, İstanbul 2005

İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak

Türkiye Üzerine Pazarlıklar

Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi, Birey Yayıncılık

Turgut Özal'ın Anıları, Sabah Kitapları