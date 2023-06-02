Mehmet Barlas evli mi, kiminle evli? Mehmet Barlas eşi Canan Barlas kimdir, kaç yaşında?

Duayen gazeteci Mehmet Barlas 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Barlas'ın ölümünün ardından hayatı, kariyeri ve özel yaşamı merak edildi. Ankara doğumlu, aslen Gaziantepli Mehmet Barlas 1971 yılında mezun oldu, Barlas, Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. Mehmet Barlas'ın eşi ise 76 yaşındaki Canan Barlas'tır. Peki Canan Barlas kimdir, ne iş yapar?

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Sabah Gazetesi Başyazarı olan duayen gazeteci Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Şişli'deki bir hastanede tedavi gören Mehmet Barlas'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Barlas, Star TV, atv, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı. Deneyimli gazeteci 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Mehmet Barlas'ın eşi ise Canan Barlas'tır. Peki Canan Barlas kimdir, ne iş yapar?

Canan Barlas kimdir?

Barlas, 1946 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Mecbure Canan Barlas’dır. Kandilli Kız Lisesinden 1963 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1967 yılında mezun oldu.

Cumhuriyet gazetesi, Hürriyet, olitika, Vatan, Güneş, Milliyet, Yeni Yüzyıl gazetelerinde ve Gelişim Yayınları'nda çalıştı. Haftalık Siyasi Pazar Postası gazetesini çıkardı.

1967 yılında Cumhuriyet gazetesinde stajyer olarak çalışmaya başladı. O yıllar aynı gazetede çalışan Mehmet Barlas ile tanıştı ve 3 ay içinde evlenince ‘Aynı gazetede karı koca olmak zor’ der Mehmet Barlas. Sosyoloji eğitimi alan Canan Barlas, gazeteyi bırakır, psikolog olarak çalışmaya başlar. Fakat gazetecilik yapmak isteyen Canan Barlas, bir müddet sonra 1969 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmaya başlar.

1968 yılından beri gazeteci Mehmet Barlas ile evlidir. Ela Barlas Anter adında bir kızı ve Cemil Barlas adında bir oğlu vardır. 63 kişilik Akil insanlarlistesine girmiş olan Can Paker abisidir.