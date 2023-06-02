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MHP’nin Eskişehir Milletvekili adayı Doç. Dr. Ayas silahlı saldırıda bacağından vuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP’nin Eskişehir Milletvekili adayı Doç. Dr. Ayas silahlı saldırıda bacağından vuruldu

14 Mayıs seçimlerinde MHP’nin Eskişehir Milletvekili adayı Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu.

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Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi.

Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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