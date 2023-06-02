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Bakan Derya Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Derya Yanık'tan sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama

Bakan Derya Yanık sözleşmeli personel alımına yönelik bir açıklama yaptı. Yanık, "mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." dedi.

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 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."

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