Deprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandı

Marmara Denizi'nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

DP Kadın Kolları Genel Başkanı ve 4 yardımcısı istifa etti

Millet İttifakı'nı sonlandıran İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapacak mı İsmail Saymaz duyurdu

Mehmet Şimşek kabinede olacak mı? Erdoğan ile iki kez görüştü Abdülkadir Selvi bomba kulisi paylaştı