Aslı Hünel kiminle evli, eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor, kimdir?

Gelin Evi'nin sempatik sunucusu, sahnelerin de sevilen sesi Aslı Hünel sık sık özel hayatı ile merak ediliyor. 45 yaşında olan Aslı Hünel 2018 yılında otomotiv sektöründe çalışan Savaş Yurtsever ile evlendi. Peki Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir, aslen nereli? Savaş Hünel yaşı kaç?

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Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının sunucusu şarkıcı Aslı Hünel merak konusu oldu. Zerafeti ve sunuculuktaki başarısı ile ilgi odağı olan Aslı Hünel'in hayatı da araştırılıyor. Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel 44 yaşında. Peki Savaş Yurtsever mesleği ne ne iş yapıyor? KOLUMAN otomobil firmasında satış müdürü olan Savaş Yurtsever 1975 doğumlu.

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.



Aslı Hünel sunuculuğunu üstlendiği Gelin Evi programında eşiyle tanışma hikayelerini anlattı. Savaş Yurtsever'in yıllardır abisinin arkadaşı olduğunu belirtti.

Aslı Hünel'in çocuğu var mı?

Geçtiğimiz günlerde bir takipçine yardımda bulunan Hünel, anne olmak isteyen genç kadının hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmuştu. Hünel "Anaç bir yapım var. Farkında olmadan birçok insanın annesi oldum. Belki de bu yüzden biyolojik olarak anne olamadım. Herkese şefkatli oldum ve yetmeye çalıştım. Şimdi kendi çocuğum olsa arada ciddi bir jenerasyon farkı olacak. Bu da sıkıntı olabilir. O yüzden artık bu konuyu kapattık" ifadelerini kullanmıştı.