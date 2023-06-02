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Sevgilisiyle tartışan genç kendini yaktı! Muğla'da yaşandı kan donduran görüntüler

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Sevgilisiyle tartışan genç kendini yaktı! Muğla'da yaşandı kan donduran görüntüler

MUĞLA'da bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sevgilisiyle tartışan genç kendini yaktı! Muğla'da yaşandı kan donduran görüntüler

Alınan bilgiye göre, Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde A.S.A. (24) isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

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Sevgilisiyle tartışan genç kendini yaktı! Muğla'da yaşandı kan donduran görüntüler

Çevrede bulunan vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sevgilisiyle tartışan genç kendini yaktı! Muğla'da yaşandı kan donduran görüntüler

Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Sevgilisiyle tartışan genç kendini yaktı! Muğla'da yaşandı kan donduran görüntüler

Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi.

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