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Dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu! Birce Akalay takipçilerini uyardı

Dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu! Birce Akalay takipçilerini uyardı

Sosyal medya üzerinden kendisini arkadaşı olarak tanıtan bir siber suçlu tarafından dolandırılmaktan kıl payı kurtulan oyuncu Birce Akalay, takipçilerini uyardı.

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Ekranların başarılı oyuncularından Birce Akalay, sosyal medya üzerinden kendisini dolandırmak isteyen kişiyi son anda fark etti. Arkadaşı zannettiği kişi tarafından kandırılmaya çalışılan Akalay, gerçeği anlayınca takipçilerine de uyarıda bulundu.

Bir arkadaşının hesabını taklit eden şahıs tarafından dolandırılmaktan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine şöyle seslendi:

"Siber suçlular azıtmış vaziyette"

"Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun! Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Ben biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay'ın profili gibiydi. Ben onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmişler iyice. Aman diyeyim dikkat."

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