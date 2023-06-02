Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isim paylaştı

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'na en yakın isimler arasında yer alan, İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bozgeyik, paylaşımında "Parti kur, oy verelim diyenler hazır mı?" ifadesini kullandı.

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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun, seçim sürecinin de sona ermesinin ardından nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmuştu. Yavuz Ağıralioğlu'nun en yakınındaki isimlerden, İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fahri Bozgeyik, Instagram hikayeler kısmından yaptığı paylaşımda, "Parti kur, oy verelim diyenler hazır mı?" ifadesini kullandı. Bozgeyik'in bu paylaşımı Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Yavuz Ağıralioğlu istifa ettiği dönemde de çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.

"Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim"

Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, HDP ile pazarlığı doğru bulmadığını söylemişti.

Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti.