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Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor! Bitcoin'de yükseliyor işte piyasalarda son durum

Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor! Bitcoin'de yükseliyor işte piyasalarda son durum

Haftanın son işlem gününde dolar ve Euro'daki rakamlar merak ediliyor. Dolar/TL, bugün 20,91 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL de 22,82 seviyesini görerek bir kez daha zirve yeniledi.

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Piyasalar alev alev...Son rakamları görenler gözlerine inanamıyor. 2 Haziran, dolar kuru ne kadar? Euro alış-satış fiyatı araştırılıyor. Bitcoin'de bugün 27 bin sınırını aştı. 

Geçtiğimiz hafta ilk kez 20 TL'yi aşan dolar, cuma gününde de tarihte ilk kez 20,9140 seviyesine ulaştı.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Üç hafta önce 22,40’dan $, 1.520’den gram altın, 18’den gram gümüş almayan, 4.390 puandan borsaya giren kazandı." dedi.

Dolar-Euro ne kadar?

Serbest piyasada 20,9180 liradan alınan dolar 20,9200 liradan satılıyor. 22,5340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 22,5360 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 20,8090 lira, avronun satış fiyatı ise 22,3190 lira olmuştu.

Bitcoin 27.129 dolardan, Türk lirası karşısında ise 565.637 TL‘den işlem görüyor.

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