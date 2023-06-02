Hande Fırat talimatı duydu canlı yayında tepesi attı: Şu aşağılamak işinden vazgeçin insanları ya

Hande Fırat, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi AK Partili seçmeni rencide eden bir talimatla oy isteyen CHP örgütlerine tepki gösterdi. Fırat, "Bütün olay burada patlıyor. Şu aşağılamak işinden vazgeçin insanları ya. Kadın ve bu mevzular olunca benim dilim tepeme çıkıyor kusura bakmayın." dedi.

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CNN Türk'te canlı yayınlanan "Hande Fırat ile Gece Görüşü" programında seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP konuşuldu. İstifalar ve genel başkanlık tartışmalarının ele alındığı programa gazeteci Gürbüz Evren'in anlattığı bir olay damga vurdu.

CHP'de sürekli isimlerin değiştiğini ancak stratejinin değişmediği hatalardan ders çıkarılmadığını belirten Evren, seçim döneminde yaşanan bir örneği aktardı:

Temizlikçiye talimat: Arkadaşlarına yay Kılıçdaroğlu'na oy versin

"Whatsapp gruplarında CHP'li örgütlerden şöyle bir mesaj geliyor. 'İkinci tur için özellikle. 6 milyon 700 bin seçmen sandığa gitmedi. Bu seçimi alabilme şansımız çok fazla var. Herkes 1 kişiyi sandığa götürsün. AK Parti'ye oy veren bir insanı ikna etsin. Bu kez ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy versin.' Whatsapp gruplarında olan herkes zaten aynı partide olan insanlar. Bir Whatsapp grubu başkanına dedim ki 'Böyle diyorsunuz da sizin bu mesajınızı bir tane AK Partili seçmen gördü mü? Siz bir tane AK Partili seçmeni bu konuda ikna edebildiniz mi? Ya da tarafsız gördüğünüzü ikna edebileceğiniz birisini gönderdiniz mi?' Bana verilen yanıt 'Ya bizim eve temizliğe gelen hanımefendi vardı ona söyledik telefon ettim dedim ki sen de arkadaşlarına yay bunu bize de oy ver tamam mı Kılıçdaroğlu'na. O da tamam efendim veririm' dedi.

Bu kafa yıllardır eleştirdiğim kafa. Şu ya da bu kişini mesleğine bakarak ikna edemezsin. AK Parti gibi yapacaksın. Gidip kapılarını çalacaksın. İnsanlanla ilişki kuracaksın. Her gün onların yanında olacaksın. 40 defa kovulduğun kapıyı 41. defa kapıyı çalacaksın. Ancak öyle ikna edebilir oyunu alabilirsin. Sosyal medyadan mesaj atarak kimsenin oyunu alamazsın."

"Şu aşağılamak işinden vazgeçin insanları ya"

Evren'in bahsettiği örnek sonrası CHP'li isme tepki gösteren Hande Fırat açtı ağzını yumdu gözünü. Fırat, AK Partili seçmeni rencide eden CHP'li yöneticilere karşı ekranlara dönerek canlı yayında şunları söyledi:

"Şimdi bak Zafer benim atıyor durdur istersen. Arkadaşlar sosyetik tamam mı? Lafa gelince bir her şey oluyoruz. Öyle sosyetik değil anladınız siz benim ne demek istediğimi. İkna edeceği kişiye bak. Talimat veriyor. AK Parti seçmenini de böyle görüyor. AK Parti'nin sosyolojisini de böyle görüyor. Arkadaşım sen bir defa ne Anadolu'yu ne Türkiye'yi hiçbir şeyi okuyamamışsın. Sosyoloji böyle bir şey değil. Ayrıca seçmen arasında evdeki kadına talimat verdim de söyledim de o da arkadaşlarını arayacak da. Niye onun kafası çalışmıyor mu? Onun talepleri yok mu? Bütün olay burada patlıyor. Şu aşağılamak işinden vazgeçin insanları ya. Kadın ve bu mevzular olunca benim dilim tepeme çıkıyor kusura bakmayın."