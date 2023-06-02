Mehmet Barlas ölüm sebebi ne, neden öldü? Mehmet Barlas hastalığı kanser miydi?

Duayen isim, usta gazeteci Mehmet Barlas dün gece hayatını kaybetti. Şişli'de bir hastanede tedavi gören Mehmet Barlas'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Mehmet Barlas'ın ölüm nedeni kanser olarak iddia edilse de henüz gerçek ölüm nedeni belli değil. Mehmet Barlas Canan Barlas ile evli. 2 tane de çocuğu var.

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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olan, Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan duayen isim Mehmet Barlas dün gece 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Mehmet Barlas'ın ölüm haberi başta yakınları ve ailesi olmak üzere birçok vatandaşı üzdü. Mehmet Barlas'ın ölümünün ardından neden öldü, hastalığı neydi soruları da merak edildi. Mehmet Barlas'ın gerçek ölüm nedeni henüz açıklanmadı fakat Mehmet Barlas'ın kanser tedavisi gördüğü de konuşulanlar arasında.

Mehmet Barlas kimdir?

Mehmet Barlas, 1942'de Ankara'da doğdu. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Mehmet Barlas, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı. Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı. NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yaptı. Okan Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğinde bulundu.

Mehmet Barlas eşi

Mehmet Barlas, 1968'de Canan Barlas'la evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.