BIST 5.086
DOLAR 20,88
EURO 22,57
ALTIN 1.328,15
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Abone ol

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Omar Colley cezalı, Onur Bulut sakat

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.

Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM, bu hafta sonu 3 sınav yapacak
ÖSYM, bu hafta sonu 3 sınav yapacak
80 yaş üstü kişilere "evde sağlık" hizmeti müjdesi!
80 yaş üstü kişilere "evde sağlık" hizmeti müjdesi!
Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isim paylaştı
Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isim paylaştı
Mehmet Barlas ölüm sebebi ne, neden öldü? Mehmet Barlas hastalığı kanser miydi?
Mehmet Barlas ölüm sebebi ne, neden öldü? Mehmet Barlas hastalığı kanser miydi?
Hande Fırat talimatı duydu canlı yayında tepesi attı: Şu aşağılamak işinden vazgeçin insanları ya
Hande Fırat talimatı duydu canlı yayında tepesi attı: Şu aşağılamak işinden vazgeçin insanları ya
Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor! Bitcoin'de yükseliyor işte piyasalarda son durum
Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor! Bitcoin'de yükseliyor işte piyasalarda son durum
Mehmet Barlas çocukları kaç tane? Mehmet Barlas çocuklar kızı Ela ve oğlu Cemil Barlas kimdir?
Mehmet Barlas çocukları kaç tane? Mehmet Barlas çocuklar kızı Ela ve oğlu Cemil Barlas kimdir?
Kimliğini değiştirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! 'Birebir aynı'
Kimliğini değiştirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! 'Birebir aynı'
Dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu! Birce Akalay takipçilerini uyardı
Dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu! Birce Akalay takipçilerini uyardı
Binlerce insan akın etmişti! TCG Anadolu'yu İstanbul'da 36 günde bakın kaç kişi ziyaret etti
Binlerce insan akın etmişti! TCG Anadolu'yu İstanbul'da 36 günde bakın kaç kişi ziyaret etti
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Aslı Hünel kiminle evli, eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor, kimdir?
Aslı Hünel kiminle evli, eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor, kimdir?