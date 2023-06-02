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Gram altında tarihi rekor 2 Haziran 2023 1320 lirayı aştı! İslam Memiş'ten bomba altın tahmini

Gram altında tarihi rekor 2 Haziran 2023 1320 lirayı aştı! İslam Memiş'ten bomba altın tahmini

Dolar/TL kurunun yükselişinin etkisiyle altın fiyatları da yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın her geçen gün rekorunu yeniliyor. Gram altın şu sıralar 1.327 liradan alıcı buluyor.

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.327  liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.232 lira, Cumhuriyet altını da 8.916 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ABD'deki borç limiti krizine yönelik gelişmeler yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

2 Haziran 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.327,49-1.327,72

Çeyrek altın-2.232,00-2.290,00

Yarım altın 4.451,00-4.566,00

Cumhuriyet altını 8.916,00- 9.184,00

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de TV100'deki yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları kaydetti:

"Yılın ikinci yarısında bu dört enstrümandan en şanslı bulduğum sıralaması:

- Gümüş - Altın - Euro - Dolar

 Gram altın çift ayaklı bir enstrüman olduğundan her yıl şanslı olmaya devam ediyor. Ons veya dolar/TL birinden mutlaka destek alıyor. Kısa vadede bin 910 dolar seviyesini öngörsem de yıl sonuna kadar 2 bin dolar seviyesinin üzerini test etmesini bekliyorum. Bu yıl ki beklentimiz zaten gerçekleşti. 12-13 Mayıs’ta serbest piyasalarda bin 516 liraya yükselen gram altını gördük. Hedefimiz önce bin 450 devamında bin 550 liraydı. Tekrar bin 550 lira denemesi bekliyorum." dedi.

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