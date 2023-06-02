BIST 5.129
DOLAR 20,88
EURO 22,52
ALTIN 1.328,58
HABER /  SPOR

Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya'da düzenlenecek

Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

Abone ol

Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 93

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69

5. George Russell (Büyük Britanya): 50

Takımlar

1. Red Bull: 249

2. Aston Martin: 120

3. Mercedes: 119

4. Ferrari: 90

5. Alpine: 35

ÖNCEKİ HABERLER
Gram altında tarihi rekor 2 Haziran 2023 1320 lirayı aştı! İslam Memiş'ten bomba altın tahmini
Gram altında tarihi rekor 2 Haziran 2023 1320 lirayı aştı! İslam Memiş'ten bomba altın tahmini
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
ÖSYM, bu hafta sonu 3 sınav yapacak
ÖSYM, bu hafta sonu 3 sınav yapacak
80 yaş üstü kişilere "evde sağlık" hizmeti müjdesi!
80 yaş üstü kişilere "evde sağlık" hizmeti müjdesi!
Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isim paylaştı
Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isim paylaştı
Mehmet Barlas ölüm sebebi ne, neden öldü? Mehmet Barlas hastalığı kanser miydi?
Mehmet Barlas ölüm sebebi ne, neden öldü? Mehmet Barlas hastalığı kanser miydi?
Hande Fırat talimatı duydu canlı yayında tepesi attı: Şu aşağılamak işinden vazgeçin insanları ya
Hande Fırat talimatı duydu canlı yayında tepesi attı: Şu aşağılamak işinden vazgeçin insanları ya
Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor! Bitcoin'de yükseliyor işte piyasalarda son durum
Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor! Bitcoin'de yükseliyor işte piyasalarda son durum
Mehmet Barlas çocukları kaç tane? Mehmet Barlas çocuklar kızı Ela ve oğlu Cemil Barlas kimdir?
Mehmet Barlas çocukları kaç tane? Mehmet Barlas çocuklar kızı Ela ve oğlu Cemil Barlas kimdir?
Kimliğini değiştirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! 'Birebir aynı'
Kimliğini değiştirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! 'Birebir aynı'
Dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu! Birce Akalay takipçilerini uyardı
Dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu! Birce Akalay takipçilerini uyardı
Binlerce insan akın etmişti! TCG Anadolu'yu İstanbul'da 36 günde bakın kaç kişi ziyaret etti
Binlerce insan akın etmişti! TCG Anadolu'yu İstanbul'da 36 günde bakın kaç kişi ziyaret etti