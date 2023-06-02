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Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2022'de yüzde 6,2 arttı

Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2022'de yüzde 6,2 arttı

Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 tona yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artışla 849 bin 808 ton oldu. Üretimin yüzde 30'unu avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5,6'sını aynı yolla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,9'unu avcılıkla toplanan iç su ürünleri ve yüzde 60,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı söz konusu dönemde yüzde 2,1 arttı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 335 bin 3 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 514 bin 805 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 2,3, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,4 arttı.

Denizlerde en çok hamsi avlandı

Avlanan deniz balıkları miktarı 254 bin 535 ton oldu. Bu balıkların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 125 bin 980 tonla en yüksek miktarda avlanan balık olarak kayıtlara geçti. Hamsiyi 49 bin 892 tonla palamut-torik ve 16 bin 729 tonla sardalya takip etti.

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2022'de yüzde 9,1 arttı. Yetiştiriciliğin 368 bin 742 tonu denizlerde, 146 bin 63 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 145 bin 649 tonla alabalık, denizlerde ise 156 bin 602 tonla levrek ve 152 bin 469 tonla çipura oldu.

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