Şaban Yılmaz kimdir aslen nereli? Şaban Yılmaz evli mi, eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Kulislerden sızan isimlerden birisi de Şaban Yılmaz oldu. Şaban Yılmaz'ın adı Adalet Bakanlığı için geçiyor. Bu gelişmeden sonra Şaban Yılmaz'ın hayatı merak edildi. Aslen Rizeli olan Şaban Yılmaz 53 yaşında. Türk hukukçu ve bürokrat olan Şaban Yılmaz evli mi, eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Yeni kabineden sızan sürpriz isimlerden biri de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından Şaban Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. 53 yaşında olan Şaban Yılmaz aslen Rizeli. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şaban Yılmaz'ın evliliği ve çocuğu hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Şaban Yılmaz kimdir?

1970 yılında Rize-Merkez Düzköy köyünde doğan Şaban Yılmaz, ilk orta ve lise öğreniminden sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz, 1998 yılından itibaren sırasıyla 1998-2001 Yozgat-Çayıralan, 2001-2003 Ardahan-Çıldır, 2003-2004 Bursa-Gürsu, 2004-2005 Trabzon-Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu. 2005 yılından sonra da 2005-2009 Mardin-Midyat, 2009-2011 Samsun-Bafra, 2011-2014 Bartın, 2014-2015 Yalova ve 2015-2017 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Şaban Yılmaz, 28.07.2017 tarihinde ise Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 20.11.2017 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şaban Yılmaz, 08.07.2019 yani bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yardımcılığına atandı.